Identificadas vítimas de desabamento em Sorocaba, SP As sete pessoas que morreram no desabamento do muro de uma antiga fábrica de tecidos, na noite de quinta-feira (20), em Sorocaba, no interior de São Paulo, foram identificadas. Os corpos foram liberados para os velórios, que serão realizados nos salões de duas empresas funerárias da cidade. A remoção dos escombros, que soterraram quatro carros e uma moto, só foi concluída às 4 horas desta sexta-feira. A rua Comendador Oeterer, no centro da cidade, onde ocorreu o acidente, continua interditada.