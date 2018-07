Identificado acusado de atirar contra escolta no RJ A Divisão de Homicídios (DH) do Rio de Janeiro identificou um dos suspeitos de atirar contra dois policiais militares na manhã da quinta-feira, 1, na Ilha do Governador, no Rio. Os policiais faziam a escolta do vice-presidente do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, José de Moraes. Na ocasião, um policial morreu e outro ficou ferido.