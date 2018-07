Identificado corpo achado em casa de irmão de Eike A Polícia Civil do Rio identificou como de Marcelo dos Santos, de 35 anos, o corpo encontrado em estado avançado de decomposição no interior de uma casa localizada na Rua Lopes Quinta, na região do Jardim Botânico, na zona sul do Rio, na noite da última quinta-feira. Segundo o tenente-coronel do 23º Batalhão da Polícia Militar, Luiz Optávio Lopes, a construção é de propriedade de Dietrich Batista, irmão do empresário Eike Batista, e estava abandonada.