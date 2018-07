Identificado corpo de vítima do maníaco de Luziânia Foi identificado pelo Instituto Médico Legal (IML) de Luziânia (GO), na tarde de quinta-feira, 20, e liberado para o enterro, que deve ocorrer nesta sexta-feira, 21, o corpo de Diego Alves, de 13 anos, uma das sete vítimas do pedreiro Adimar Jesus da Silva, de 40 anos.