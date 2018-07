Identificado em Londres o dino mais antigo Pesquisadores descobriram nos corredores do Museu de História Natural de Londres aquele que pode ser o mais antigo dinossauro conhecido. O misterioso fóssil está há décadas no acervo do museu, mas só agora foi identificado que ele provavelmente era um dinossauro que viveu há cerca de 245 milhões de anos - de 10 a 15 milhões de anos a mais do que qualquer amostra anteriormente descoberta.