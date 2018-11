Identificado mais um bueiro com risco de explosão no RJ A Prefeitura do Rio identificou mais um bueiro com alto risco de explosão durante uma vistoria realizada na madrugada desta quinta-feira. O bueiro foi identificado na Avenida Churchill, na região central da cidade. Ao todo, 205 tampões foram vistoriados nos bairros de Ipanema, Copacabana, Lagoa, Gávea, São Conrado e Flamengo.