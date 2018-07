Identificado motorista que atropelou motoqueiro em SP

O acidente ocorreu por volta das 7h30 de sábado e a perna não foi encontrada. A polícia suspeita que o automóvel estava em sentido oposto, já que a moto foi atingida na frente e na lateral esquerda. O mensageiro foi socorrido pelo Águia ao Hospital do M?Boi Mirim, onde passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção do veículo e fuga do local do acidente e segue em investigação no 72º DP (Vila Penteado).