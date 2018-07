Identificado piloto morto em queda de bimotor em SP Foi identificada hoje a única vítima da queda de um bimotor ocorrida no início da noite de ontem na cidade de Bauru, a 350 quilômetros da capital paulista, região central do Estado. Antonio Carlos Mendonça Campos, de 53 anos, pilotava a aeronave que caiu em uma área de mata fechada, próxima a um condomínio residencial a 6 quilômetros do aeroporto do município. Segundo a polícia, o bimotor, procedente de Rondônia, pousou em Bauru e, após ser abastecido, levantou vôo rumo a Sorocaba. Minutos depois, a aeronave perdeu altura e chocou-se contra as árvores, explodindo. Destroços se espalharam por uma grande área, localizada ao lado da Rodovia Marechal Rondon. A causa do acidente ainda não foi apurada. Mendonça tinha 20 anos de experiência.