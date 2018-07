Identificado um dos mortos em acidente aéreo em MG Os bombeiros identificaram um dos corpos resgatados após um acidente com um bimotor na manhã de hoje na Serra do Curral, em Minas Gerais. Segundo a corporação, foi encontrado perto dos corpos uma carteira de identidade em nome de Rafael Tannus Paschoal Sales, de 27 anos. O bimotor Cessna 310, prefixo PT OID, partiu hoje de Belo Horizonte, por volta das 6h30, com destino ao município de Leopoldina, na Zona da Mata. Ao retornar, colidiu contra o topo de uma das montanhas da Serra do Curral.