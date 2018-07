Identificados 11 envolvidos em assalto ao Itaú em SP

As investigações apontaram que a ação foi planejada por cerca de um ano e contou com a colaboração do vigia do banco. Os envolvidos montaram um esquema com conhecimento das instalações, no trabalho de demolição e na destinação dos objetos levados.

De acordo com a SSP, um funcionário do banco conseguiu mudar um dos códigos e desligou o sistema de segurança, permitindo a invasão das dependências dos cofres e o arrombamento de pouco mais de 160 unidades. Tudo com a colaboração do vigia da noite, que facilitou a entrada do grupo no banco.