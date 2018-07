Identificados 153 mortos de queda de avião da Air France Somente hoje, 960 dias após a queda do voo 447 da Air France (Rio-Paris) no Atlântico, acabou o processo de identificação dos corpos. No total, 228 passageiros e tripulantes de 32 nacionalidades morreram na queda, em 31 de maio de 2009. Desses, 153 tiveram despojos retirados do oceano e 74 continuam no fundo do mar.