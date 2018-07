Identificados 18 corpos do acidente com o voo 447 O Ministério das Relações Exteriores informou hoje que foram identificados os corpos de 18 brasileiros mortos no acidente com o voo AF447 da Air France, em 1º de junho de 2009. O avião caiu no Oceano Atlântico com 228 pessoas a bordo quando fazia o trajeto Rio-Paris.