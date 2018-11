Identificados corpos de 9 vítimas de queda de bimotor

Segundo o diretor do DPT, Raul Barreto, a identificação das demais vítimas dependia da chegada de material genético colhido pela manhã no Instituto de Criminalística de São Paulo, para o processamento do exame de DNA. Alguns parentes dessas vítimas não puderam se deslocar até a capital baiana.

"Estamos esperando apenas a chegada dos perfis genéticos dessas pessoas. Sendo um bom material, e eu espero que seja, no máximo em 48 horas queremos fechar todas as questões pendentes, embora eu não goste de trabalhar com prazos", disse o diretor do DPT. Ainda aguardam identificação os corpos de Vera Lúcia Mécio, Lucila Lins, Rosângela Barbosa,do co-piloto Nelson Fonseca e da menina Nina Pinheiro.