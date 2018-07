Identificados corpos do acidente aéreo em Pernambuco Todos os corpos do voo 4896 da NoAr Linhas Aéreas, que caiu na região metropolitana de Recife na última quarta-feira foram identificados e liberados pela Polícia Científica de Pernambuco ontem, segundo informações da Secretaria de Defesa Social do Estado. Das 16 vítimas, apenas uma só foi possível a identificação através de exame de DNA. Todas as vítimas tiveram como causa morte, apontada pelos médicos, politraumatismo, devido ao impacto na queda da aeronave.