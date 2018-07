Identificados genes que determinam formato do rosto

Cientistas na Holanda identificaram cinco genes que determinam o formato do rosto humano.

Em um estudo com mais de 10 mil pessoas, publicado esta semana na revista científica Plos Genetics, os cientistas usaram imagens feitas a partir de ressonância magnética para analisar as diferentes características do rosto de cada um.

A partir destas imagens e de retratos fotográficos, eles calcularam os comprimentos de cada rosto.

Em seguida, eles verificaram quais genes essas pessoas com características físicas parecidas tinham em comum - em uma análise conhecida como "associação genômica ampla".

A equipe da Erasmus University Medical Center de Rotterdã, na Holanda, acredita que o formato e os traços do rosto humano são definidos pelo genes PRDM16, PAX3, TP63, C5orf50 e COL17A1.

Os autores do estudo acreditam que a descoberta pode ter repercussões importantes no trabalho de peritos forenses. A teoria é de que a polícia será capaz de reconstituir o formato do rosto de um suspeito a partir do DNA encontrado na cena de um crime.

No entanto, eles admitem que esse tipo de tecnologia ainda está longe de ser desenvolvida.

"Estes primeiros resultados são animadores e marcam o começo de uma compreensão genética da morfologia facial humana", disse Manfred Kayser, que liderou o estudo na instituição holandesa.

"Talvez em algum tempo seja possível desenhar um retrato 'fantasma' de uma pessoa baseado unicamente no DNA deixado para trás, o que pode ter aplicações interessantes em campos como a perícia forense."

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.