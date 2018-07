Identificados jovens que agrediram homossexual em MS

Os quatro jovens acusados prestaram depoimento na 1ª DP de Campo Grande. Um deles afirmou não ter participado das agressões. Os demais confessaram envolvimento no episódio. Destes, dois estão com ferimentos na perna e no braço, resultado dos chutes e socos desferidos.

Eles responderão pela prática do crime de lesão corporal dolosa, que pode dar de 3 meses a um ano de detenção, e pela pratica do crime de injúria, que acarreta de um a seis meses de detenção. Os autores tem idades na faixa de 20 anos e admitiram que a agressão ocorreu de forma gratuita. A polícia afirmou, porém, que a homofobia não foi mencionada como motivo.