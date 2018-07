Identificados mais 4 corpos de vítimas de acidente aéreo Foram identificados hoje mais quatro corpos de vítimas do acidente aéreo ocorrido anteontem, no Recife. Com isso, 11 das 16 vítimas da tragédia já foram reconhecidas. Os quatro últimos foram: Bruno Frederico Ribeiro de Albuquerque, 41 anos, Raul Costa Farias Cintra, 24, André Louis Pimenta, 39 e Marcos Ely de Araújo Soares, 44.