Ídolo do funk na Baixada Santista, em SP, é executado

O Instituto Médico-Legal confirmou sexta-feira que o MC tinha 11 perfurações pelo corpo: 4 no tórax, 2 na coxa direita, 1 no ombro, 3 nas costas e 1 no punho esquerdo. Um vizinho dirigiu o carro até o Hospital Municipal, onde ele morreu. Até o fim da tarde desta sexta-feira, o velório do MC ainda não havia sido iniciado. Segundo o produtor cultural Renato Barreiro, MC Primo era um dos expoentes do funk da Baixada Santista havia 12 anos. "Ele já tocou Proibidão, Permitidão e Apologia ao Consumo, estilo atual", diz. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.