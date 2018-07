Idolulatria nas eleições de 2010

O lema soa como confissão involuntária de que Dilma, sozinha, não saberia que caminho seguir. Por isso ela precisa que Lula lhe venha ensinar. O slogan, expondo sem querer uma fragilidade da candidata, pretende tranquilizar o eleitor que gosta de Lula, mas não conhece Dilma: votar nela será revalidar o voto em Lula e mantê-lo na condição de guia. Mais que um guia, um criador de caminhos e de novos personagens. Não por acaso, quem produziu a candidatura da ministra foi o próprio Lula, sozinho, atuando como a instância máxima do PT. A sua liderança vem sendo enaltecida com tal obstinação pela propaganda que chega a parecer que Dilma entrou em cena para consubstanciar um terceiro mandato por outras vias: ela fará o que Lula iria fazer, no "caminho que ele nos ensinou".

Ora, mas por que alguém que postula o mais alto cargo da Nação não se pode afirmar segundo suas próprias formulações, seguindo seu próprio caminho? Por que suas credenciais políticas precisam ser tomadas de empréstimo de um outro?

A resposta é relativamente simples. No início do mês, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso fez uma declaração um tanto forte: "(Dilma) pode até vir a ser, mas por enquanto ela não é líder. Por enquanto, é reflexo de um líder." O atual presidente da República não gostou. Disse que seu antecessor faltou com o respeito. Mas será? Fernando Henrique pode não ter primado pela cortesia, mas desrespeitoso ele não foi. É apenas evidente que a ministra-chefe da Casa Civil não lidera nenhuma força política, nenhum movimento social.

Dizer isso não a diminui em nada. Ela tem seus méritos. Poucos ministros se destacaram tanto. Pouquíssimos, como ela, podem ser chamados de "quadro", como se diz no jargão político. Ela conhece em profundidade a máquina pública. Sua capacidade executiva é reconhecida por segmentos diferentes, do mundo empresarial ao terceiro setor. Dilma, enfim, passa a imagem de reunir as competências gerenciais para comandar os trabalhos de uma equipe de governo.

Acontece que competências gerenciais não bastam para ser presidente: a função requer talento, maturidade e autoridade pessoal para negociar com adversários, aplacar as crises internas, inspirar e motivar a Nação e, mais ainda, liderar os políticos dos mais diversos partidos. Como a candidata se sairia diante de desafios assim? Aí é que entra o slogan. Ele vem prometer que ela terá como suporte a autoridade pessoal de Lula. Sem essa condicionante seu nome não teria apoio nem mesmo entre os integrantes do PT. Como se viu, todos cederam ao comando de Lula, mas cederam como se dissessem: "Tudo bem, estamos com Dilma, desde que ela não saia do caminho que Lula nos ensinou." Num eventual governo Dilma, a autoridade de Lula não poderá faltar.

A partir de agora, votar em Dilma significará prorrogar a liderança de Lula - inclusive sobre Dilma. Dizer que os caminhos foram ensinados por ele é o mesmo que dizer que os caminhos foram aprendidos por ela. Como boa aluna, a candidata foi escalada como executiva, não como liderança soberana - essa parte continuará nas mãos de Lula. Ao menos é isso que sugere o slogan. Segundo essa lógica, o que está em jogo nas eleições de 2010 é apenas uma transição administrativa.

A tentação de despolitizar a escolha dos próprios sucessores é recorrente em governantes que se julgam fortes. Em 1990, o então governador de São Paulo, Orestes Quércia, elegeu o seu secretário de Segurança, Luiz Antônio Fleury Filho, para ficar em seu lugar. Em 1996, o prefeito paulistano, Paulo Maluf, conseguiu transformar também um de seus secretários, Celso Pitta, no novo titular da Prefeitura. Nos dois casos, os escolhidos nunca tinham disputado uma eleição sequer, eram egressos da burocracia e não lideravam nenhum partido. Embora no plano ideológico fossem sutilmente diferentes entre si, ambos nasceram eleitoralmente como soluções competentes, quase neutras, profissionais. Por meio deles, primeiro Quércia e depois Maluf pretendiam manter sua liderança pessoal. Deu no que deu.

Agora, em 2010, o discurso da competência se repete. Desta vez, porém, o jogo é bem maior. O peso do personagem que conduz o processo é incomparavelmente superior ao dos outros dois. Dilma Rousseff tem envergadura técnica mais sólida que Fleury e Pitta e, diferentemente deles, começa a campanha com bons índices nas pesquisas eleitorais. Desde já, tem chances reais de vitória.

Quanto mais ela crescer, mais o mito de Lula se vai fortalecer. Se ela souber mostrar que segue as orientações do presidente, poderá ganhar votos. Se se distanciar, deverá perdê-los. Quanto mais fiel a ele, mais competitiva ela será. Por isso a sua construção como candidata é, ao mesmo tempo, um produto e um impulsionador da construção da idolatria em torno de Lula. Ele é o mito político; ela, sua melhor aluna. Obediente e competente.

Há oito anos, quando alguém criticava Lula por não ter escolaridade nem experiência em cargos executivos, seus apoiadores respondiam, com razão, que ele tinha capacidade de liderar e, por isso, tinha credenciais para ser chefe de Estado e de governo. Agora, quando dizem que Dilma não é líder, a resposta é que isso é falta de respeito, pois ela, afinal, é muito competente e tem muita experiência administrativa. Realmente, como nunca antes, as coisas estão mudando demais na História deste país.

Eugênio Bucci é jornalista e professor da ECA-USP