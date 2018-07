Idosa atropela 11 pessoas em Caraguatatuba Ao menos 11 pessoas, entre elas duas crianças, foram atropeladas na calçada no início da tarde de ontem no centro de Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo. O acidente foi causado pela condutora de um Honda City, de 72 anos, que ficou em estado de choque. Segundo testemunhas, ela teria tentado desviar de um carro-forte parado em frente a um banco, e, ao tentar frear, teria acelerado o veículo, subindo na calçada. A maioria das vítimas estava em mesas e cadeiras em frente a uma pastelaria, que estava lotada na hora do acidente.