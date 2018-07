Idosa bate em ladrão com guarda-chuva em Guapiara A aposentada Luzia Cesárea da Cruz, de 66 anos, reagiu a golpes de guarda-chuva a um assalto e botou o ladrão para correr, domingo, 16, em Guapiara, no sudoeste paulista. O bandido abordou a idosa na região central da cidade com uma arma de brinquedo e exigiu que esta lhe entregasse sua bolsa. A mulher, que retornava de um culto religioso e levava o guarda-chuva sob o braço, usou-o como arma para atacar o suspeito. Surpreendido pela reação da vítima, o criminoso desistiu do assalto e fugiu.