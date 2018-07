Idosa bate em ladrão e evita roubo em SP Uma idosa de 71 anos reagiu a um assalto, deu tapas e chute no ladrão e evitou que ele lhe roubasse a carteira e as sacolas de compras que trazia do supermercado. A aposentada, M. F. J., moradora no Parque Estoril, em São José do Rio Preto (SP), voltava do supermercado na segunda-feira, 15, quando encontrou com uma amiga e parou para conversar. Como as sacolas estavam pesadas, M. as colocou no chão. Foi quando percebeu que um rapaz se aproveitou da distração para tentar lhe roubar. A aposentada reagiu e deu dois tapas no rosto e um chute no meio das pernas do ladrão, que caiu, gemendo. Uma amiga, que passava de carro no momento do roubo, deu carona para M., enquanto o ladrão, deitado no chão, se contorcia de dor.