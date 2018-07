Idosa é encontrada enterrada no quintal de casa

Segundo o filho da vítima, o empresário Robert Dannenberg, sócio da Geo Eventos, seu último contato com Alpha foi por telefone, no dia 10, quando ela avisou que iria para a casa da família em Teresópolis, na Região Serrana. Dias depois, alertado por vizinhos que não viam a mãe há dias, Dannenberg foi à casa, que estava fechada e sem sinal de arrombamento, e não encontrou a mãe, que também não estava em Teresópolis. O filho registrou queixa de desaparecimento na 15ª DP (Gávea), no dia 20.

Sem notícia da mãe, o empresário voltou à casa domingo e sentiu forte mau cheiro no quintal. Então chamou a polícia, que cavou o quintal e encontrou o corpo da mulher, enterrado de forma precária e já em decomposição. Pelo menos joias, uma bicicleta e um frigobar desapareceram, segundo o filho. O principal suspeito do crime é um auxiliar de serviços gerais que trabalhava havia cinco meses para a vítima e tinha a chave do imóvel. Segundo um segurança da rua, o rapaz é morador da Rocinha (comunidade situada nas imediações da casa da vítima) e pediu emprego à mulher ao encontrá-la casualmente na rua. Ela o teria contratado sem pedir referências profissionais. O rapaz tinha a função de cuidar do jardim e alimentar um cão.

A polícia fez buscas por ele nesta segunda-feira na Rocinha, mas não localizou o rapaz. Seis pessoas prestaram depoimento nesta segunda-feira, mas por enquanto ninguém foi preso. A Polícia Civil já obteve as imagens da câmera de segurança da rua onde fica a casa de Alpha. "Nenhuma hipótese será descartada, nem homicídio, nem tentativa de ocultação de cadáver. Vamos ouvir o filho da vítima mais uma vez e esperar o laudo cadavérico para tentar identificar a dinâmica do acontecido, a hora e o dia da morte da vítimas", disse o delegado Rivaldo Barbosa, da Divisão de Homicídios. O primeiro laudo pericial, com a causa da morte, deve sair quarta-feira. Alpha foi enterrada na tarde desta segunda-feira no cemitério São Francisco Xavier, no Caju, na zona portuária do Rio.