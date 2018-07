Idosa é resgatada de porão onde estava há 6 meses Uma mulher, de 59 anos, confinada em um porão por familiares, em São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre, foi resgatada ontem, quinta-feira, 21, por policiais da 1ºDP do município. De acordo com o delegado Marco Antônio de Souza, a mulher era mantida no local desde o começo do ano.