Idosa encontra bilhete premiado depois de quatro anos

Uma australiana de 73 anos recebeu agora o equivalente a R$ 3,1 milhões como prêmio de um jogo de loteria realizado há pouco mais de quatro anos.

A mulher, uma fazendeira que não foi identificada, tinha se esquecido de conferir o bilhete de sua aposta, feita em outubro de 2004.

Apenas recentemente, ela o encontrou em uma gaveta por acaso durante uma limpeza, segundo informações do jornal australiano Perth Now.

"Eu estava arrumando a casa e encontrei um envelope cheio de bilhetes antigos de loteria", disse a mulher ao diário.

Surpresa

Mesmo sem o incentivo do marido, que disse que os bilhetes estavam muito velho para terem validade, ela resolveu ir a uma casa lotérica e verificá-los.

Em um deles, veio a surpresa: "Eles me colocaram no telefone com as Loterias de Nova Gales do Sul e me disseram que valia 2 milhões de dólares australianos".

A aposentada revelou que quando contou ao marido o que havia ocorrido, ele disse "que não poderia ter acontecido a ninguém melhor".

Apesar da surpresa, a vencedora não tem planos para o prêmio.

"Na minha idade não há muito mais o que fazer, queremos é nos desfazer das coisas", disse ela. "O prêmio teria sido mais útil há alguns anos".

A fazendeira disse que ainda tinha que avisar a família sobre a surpresa. "Eles iriam descobrir de qualquer forma quando deixarmos esse mundo", afirmou, brincando, ao jornal australiano.