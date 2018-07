Idosa escondia droga dentro de urso de pelúcia

Agentes do 12º Distrito Policial (Pari) cumpriam mandado de busca e apreensão no edifício onde a idosa residia, na Rua Araguaia, no bairro Pari, região central da capital. Ela morava no apartamento 310 e a filha, Keila Mares Gomes Marciano, de 41 anos, residia o apartamento 303, junto com o marido, Engro Anderson Luiz Rodrigues, de 38 anos.

Dentro dos apartamentos foram encontradas e apreendidas 204 pedras de crack - 100 dentro de um urso de pelúcia na casa da aposentada e outras 104 no apartamento de Keila - além de R$ 570 em dinheiro. O trio foi preso em flagrante.

O delegado titular do 12º DP, Éder Pereira da Silva, conta que a mulher já tinha passagem pela polícia e chegou a ficar presa durante cinco meses em 2010. Ela estava sob liberdade provisória, concedida pela Justiça, quando voltou a ser investigada por agentes da mesma delegacia que a deteve na época.