Idosa espera há 6 meses a liberação pelo convênio O tratamento com o Rituximabe ultrapassa R$ 40 mil reais por mês e pode ser contemplado por alguns convênios médicos. Mas é preciso ter paciência. E nem sempre um paciente oncológico dispõe de tempo para aguardar pela liberação. No caso de Maria Celina de Carvalho, de 66 anos, o convênio até aprovou o uso do Rituximabe, mas a espera pelo remédio já dura seis meses.