Idosa morre ao ser atacada pelo pitbull do neto em SP

A aposentada Jacira Melato Liberal, de 78 anos, foi atacada por um cachorro da raça Pitbull no último sábado, 7, em Andradina, no interior de São Paulo, e morreu por causa dos ferimentos. Ela teve o rosto dilacerado pelo cão, que também arrancou a traquéia e o maxilar da idosa. O animal avançou sobre a mulher quando ela abriu o portão da casa do neto, William Pereira Liberal, de 23 anos. Era uma visita corriqueira. O rapaz foi indiciado por homicídio culposo. A avó já tinha alertado o neto sobre o perigo de ter um Pitbull em casa, mas, segundo a polícia, o alerta dela não foi levado a sério. O cão já havia atacado Jacira antes, mas sem gravidade. Além dela, outras duas pessoas também foram atacadas. A aposentada foi enterrada no domingo, 8, e o Pitbull morreu com uma injeção letal aplicada por funcionários do Centro de Controle de Zoonoses da prefeitura de Andradina.