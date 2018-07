Idosa morre após ser atacada por pit bull em Ubatuba Luzia Benedita, de 84 anos, morreu após ser atacada por um pit bull, ontem à noite, em Ubatuba, litoral norte de São Paulo, de acordo com informações da Polícia Militar. A idosa morava nos fundos de uma residência, em que a proprietária mantinha o cachorro, na praia do Perequê-Açu, e foi atacada pelo cão por volta das 21 horas. Benedita teve ferimentos no pescoço e nos braços e, quando o socorro chegou, já estava morta, segundo a PM.