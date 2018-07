Idosa morre após ser atropelada na porta de casa em SP Uma idosa de aproximadamente 80 anos morreu após ser atropelada por uma mulher sem carteira de habilitação na manhã de hoje, em Franca (SP). Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima estava na calçada quando foi atingida pelo veículo, por volta das 8 horas. A motorista do carro, uma mulher de 25 anos de idade, fugiu do local do acidente e foi para sua casa.