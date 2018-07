Idosa morre depois de apanhar de ladrões

A chinesa Lu Chen Tze, de 70 anos, morreu anteontem, após ter a casa invadida, na Aclimação, zona sul de São Paulo. O crime foi cometido por pelo menos cinco ladrões, todos adolescentes. A polícia suspeita que eles possam integrar quadrilhas que agiram com crueldade parecida no ataque a duas famílias de orientais no bairro, no mês passado. O chefe de uma delas já está preso.

Os bandidos entraram no imóvel de Lu Tze no início da noite. Provavelmente subiram o muro da casa vizinha para pular para o quintal. O grupo rendeu a vítima e desferiu diversas coronhadas contra a cabeça dela. A senhora, que é viúva, morava ali com o filho, o comerciante Lu Chien Hsun, de 44 anos. Ele contou à polícia que chegava em casa de carro e estranhou o fato de as luzes estarem acesas. Notou, ainda, que um desconhecido olhava pela janela, atrás da cortina. Hsun ligou para o 190. Enquanto isso, os jovens saíram do local e passaram por ele. Levaram duas câmeras fotográficas digitais, um talão de cheques e o passaporte do comerciante.

Ao entrar na casa, o filho viu a mãe assustada, com uma série de hematomas. Pouco depois, os policiais militares chegaram. A vítima aparentava estar sofrendo um enfarte. Um PM começou a conversar com Lu Tze, mas ela teve um mal súbito. Levada ao Pronto-Socorro Vergueiro, ela morreu.

Lu Tze e o filho viviam na casa do número 71 da Rua Paes de Andrade há pelo menos 25 anos. Na definição de vizinhos, tratava-se de uma senhora reservada. Era raro vê-la na rua. "Às vezes, ela ia ao mercado. Mas era só bom-dia e boa-tarde", afirmou a costureira Ennicia Machado, de 72 anos, que, vez ou outra, ganhava plantas da vizinha. A chinesa também costumava acompanhar a saída do filho para o trabalho, toda manhã, e colocar o lixo para fora, no fim da tarde.

Tanto a costureira como outros moradores da rua afirmaram que já tiveram a casa assaltada. A comerciante Rizimar Ujiie, de 42 anos, disse que ladrões agrediram o marido, que é japonês, à procura de um cofre. "Ainda não mudamos por falta de dinheiro. Aqui está demais", reclamou. "Essa via era muito sossegada, mas agora...", completou a empregada doméstica Marinha Senhora Ribeiro, de 55 anos. "Estamos com muito medo".

O delegado titular do 5º DP (Aclimação), José Matallo Neto, afirmou que, por enquanto, não há pistas dos assaltantes. Ele acredita que a intenção dos bandidos era mesmo roubar a casa da chinesa. Segundo ele, os ladrões estão cada vez mais violentos. "As pessoas não reagem, entregam os bens e ainda assim são agredidas." Apesar de o latrocínio ter sido registrado no 5º DP, ele será investigado no 6º DP (Cambuci). "Há duas equipes trabalhando nesse caso. A princípio, todos os procurados são menores de idade", afirmou o delegado titular do 6º DP, João Lopes da Silva Neto.

Ele trabalha com a hipótese de que os acusados de matar a aposentada são os mesmos envolvidos no roubo a um apartamento e a um mercado em agosto. Na madrugada do dia 19 de agosto, cinco homens dominaram um casal de comerciantes na porta do prédio em que moram, na Rua Bueno de Andrade. Armados com facas, os criminosos feriram as vítimas. Uma delas sofreu cortes e foi atendida no Hospital do Servidor Público. PMs souberam do roubo e detiveram três bandidos.

Dois dias depois, às 13h30, dez homens dominaram os funcionários de um mercado na Rua Vergueiro. Os ladrões amarraram as vítimas e subiram para o primeiro andar do imóvel, onde mora a família chinesa responsável pelo estabelecimento. Enquanto exigiam dinheiro, quebraram o nariz de uma mulher de 50 anos. A quadrilha deixou o local com R$ 6 mil em dinheiro.