Idosa morre em deslizamento de terra no Recife Elisete Batista de Freitas, de 70 anos, que se encontrava numa casa que foi destruída por deslizamentos de terra no bairro popular do Alto José Bonifácio, na zona norte do Recife, morreu hoje no Hospital da Restauração (HR). As fortes chuvas que caíram desde ontem no Grande Recife provocaram hoje queda de barreiras em Olinda, Paulista e na capital pernambucana. Chegou a 16 o número de feridos, entre eles, o neto de Elisete João Marques Vieira da Silva, de 6 anos, que está internado, sem previsão de alta, na emergência pediátrica do HR. Os alagamentos em avenidas movimentadas das cidades impediram o trânsito ou causaram transtornos ao tráfego. De acordo com a Coordenadoria de Defesa Civil do Recife (Codecir), até a tarde de hoje, 39 deslizamentos de barreiras haviam sido registrados somente na capital. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), choveu na cidade 78 milímetros - de ontem a hoje. A média de chuvas em junho é de 325 milímetros.