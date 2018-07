Idosa morre em incêndio na zona leste de SP Margarida Ivone Costa, de aproximadamente 70 anos, morreu carbonizada, no final da noite de ontem, após um incêndio atingir o pequeno cômodo onde morava, na rua Martino Pesenti, no Lar Nacional, região do Sapopemba, zona leste da capital paulista. Os bombeiros foram para o local após receberem ligações de testemunhas para o serviço de emergência por volta das 23h35. Apesar de terem se deslocado rapidamente para o local, os policiais não conseguiram salvar a idosa. A bisneta da vítima, que mora num outro cômodo, nos fundos do imóvel, não estava na residência no momento do acidente. Ainda não se sabe o que causou o incêndio. De acordo com policiais, vizinhos relataram que Margarida fumava muito. Com base nesse fato, há possibilidade de que o fogo tenha começado por causa de algum cigarro esquecido aceso. O caso está sendo registrado no 69º Distrito Policial, de Teotônio Vilela.