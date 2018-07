Idosa morta foi vítima de latrocínio, diz polícia do Rio A Polícia Civil acredita que a dona de casa Alpha Dias Kieling, de 76 anos, encontrada morta e enterrada no quintal da casa onde morava sozinha, em São Conrado, zona sul do Rio de Janeiro, foi vítima de latrocínio (roubo seguido de morte). O caseiro que trabalhava para ela havia cinco meses é o principal suspeito, mas continua desaparecido.