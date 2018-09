Idosa perde controle do carro e invade loja de bicicletas

Dois clientes de uma loja de bicicletas na Califórnia escaparam por pouco de um acidente grave, quando uma motorista de 86 anos perdeu o controle do carro e invadiu uma loja de bicicletas.

De acordo com a polícia, a mulher pisou no acelerador, em vez de pisar no freio, enquanto estacionava em frente à loja Rock N'Road Cyclery, em Orange County.

O dono do estabelecimento, John Bain, disse que o local parecia uma zona de guerra depois do acidente, e o bombeiro Marc Stone, que trabalhou no incidente, disse que por sorte a loja tinha poucos clientes naquela hora. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.