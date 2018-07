Idosa tem dinheiro de apostas e economias roubado na saída de cassino

Uma britânica de 86 anos teve todas suas economias roubadas junto com o dinheiro que ganhou em um cassino na madrugada de domingo.

A polícia de Manchester informou que a bolsa da mulher onde estava todo o dinheiro foi roubada por volta das 2h35 da madrugada, quando ela voltava do Genting Salford Casino.

Segundo a polícia, a britânica tinha ganhado uma quantidade relativamente grande de dinheiro no cassino.

Ela entrou em um táxi para ir para a casa e, quando chegou ao destino e saiu do carro, foi atacada por um jovem que vestia uma jaqueta com capuz.

"Este foi um roubo particularmente cruel contra uma mulher idosa, sozinha e vulnerável, que estava se divertindo no cassino e voltava para casa com uma grande quantidade de dinheiro na bolsa", afirmou a policial Michelle Ingham.

De acordo com a polícia de Manchester, a mulher levava as economias na bolsa porque temia que sua casa fosse assaltada no período de festas.

"Ela agora vai enfrentar não apenas um Natal triste, mas também um futuro incerto", acrescentou a policial.

