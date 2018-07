Idosa tem perna operada por engano no RS A correção de uma fratura na perna esquerda custou duas cirurgias a uma mulher de 88 anos, moradora de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, região metropolitana de Porto Alegre, por erro médico. Na sexta-feira (6), ela foi operada para reconstrução do fêmur com platina. Logo depois do procedimento, no entanto, a equipe percebeu que a intervenção havia sido feita na perna direita, e partiu para a segunda cirurgia, no local correto.