Idosas são acusadas de roubar mulher em padaria

A Polícia está à procura de três mulheres idosas acusadas de roubar um cartão bancário de uma cliente de uma padaria, em Moema, na zona sul de São Paulo, por volta das 12h30 da última terça-feira, 20. Imagens do circuito de segurança da padaria mostram o momento em que as três entram no estabelecimento, sentam em uma das mesas e roubam o cartão de uma das clientes, uma fisioterapeuta que estava almoçando.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), após o furto, as três fizeram compras no valor aproximado de R$ 900 em lojas do Shopping Ibirapuera, localizado próximo à padaria, que está instalada na Avenida João Castaldi.

Além do cartão da cliente, as senhoras levaram cerca de R$ 100 em produtos da padaria, entre eles três ovos de páscoa, segundo a SSP. Elas serão acusadas inicialmente por furto qualificado e estelionato, de acordo com a SSP. O boletim de ocorrência foi registrado no 96ºDP.