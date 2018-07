Idoso de 81 anos é preso suspeito de estupro no Rio A polícia prendeu hoje no Rio de Janeiro um idoso de 81 anos acusado de abusar sexualmente de uma adolescente de 12 anos havia três anos. Segundo policiais da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), o suspeito, morador do bairro de Costa Barros, cuidava da menina, que é neta de uma vizinha. A denúncia chegou à especializada pelo pai da adolescente que, após notar uma mudança de comportamento da filha, conseguiu fazer com que ela contasse o que estava acontecendo.