Idoso de 98 anos é preso ao atacar policiais com machado e faca

Idoso teria atacado policiais com faca e machado

Um homem foi preso pela polícia, na cidade escocesa de Scone, na Grã-Bretanha, após ter supostamente tentado matar duas policiais com um machado e uma faca.

Acredita-se que Sylvester Nowak, de 98 anos, seria a pessoa mais velha já detida pela polícia escocesa.

Em uma audiência privada, o idoso, que é um veterano de guerra, foi acusado de ferir gravemente a policial Shona Beattie e de tentar assassiná-la, ao esfaqueá-la no braço. Na ocasião, ele também teria tentado assassinar a colega dela, Katie Deas, ao golpeá-la na cabeça com uma faca e um machado na cabeça.

Nowak foi enviado para um hospital psiquiátrico local, a fim de ser avaliado, ao longo de 28 dias.

Audição

A audiência judicial foi interrompida, uma vez que Nowak alegou problemas de audição. O procedimento foi encaminhado para um tribunal que conta com circuito de amplificação auditiva nfra-vermelha especializado, voltado para pessoas com deficiência auditiva.

Mas supostamente Nowak seguiu não sendo capaz de ouvir suficientemente bem e a audiência foi adiada por mais duas horas e retomada no tribunal original.

O idoso teria estado hospitalizado um dia antes de o incidente ter ocorrido.

As policiais teriam comparecido ao endereço de Nowak após uma enfermeira que o atendera ter entrado em contato com a polícia, expressnado preocupações com o estado de saúde dele.

O idoso, conhecido pelos locais como Eddie, trabalhara como soldador e foi prisioneiro de guerra dos nazistas durante a guerra.