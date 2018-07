Idoso é a quinta vítima em dois dias de chuva em SP As fortes chuvas que atingiram o Estado de São Paulo nos últimos dois dias já deixaram cinco mortos. Um aposentado de 81 anos morreu na noite de terça-feira ao ser arrastado pela enxurrada em Pedro de Toledo, município que fica a 149 quilômetros de distância da capital paulista. De acordo com a Polícia Civil da cidade, José Peixe Amarante caiu em um riacho enquanto atravessava uma ponte de madeira, que cedeu por conta do temporal. Ontem, duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas após um desabamento na zona norte de São Paulo. Já o município de Guarujá, no litoral sul de São Paulo, registrou a morte de duas crianças após o desabamento de oito casas na Vila Baiana.