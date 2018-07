Idoso é agredido em terminal rodoviário de Jundiaí

A cena foi registrada por câmeras de segurança da Transurb, entidade responsável pela administração do terminal. Rodrigues foi levado ao Hospital São Vicente com ferimentos leves e já foi liberado.

Logo após a agressão, o casal ainda tentou fugir, mas foi capturado alguns minutos depois em outro terminal rodoviário da cidade. O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Jundiaí como lesão corporal e os agressores responderão ao inquérito em liberdade.

As cenas filmadas mostram que a confusão começou depois que a mulher empurrou Rodrigues, que reagiu e tentou bater no homem. Na sequência, o casal passou a espancar o porteiro, que chegou a cair por duas vezes, antes de ser socorrido por funcionários do terminal.

A Guarda Municipal de Jundiaí divulgou nota na qual lamentou o episódio, mas reforçou que a responsabilidade pelo segurança no interior dos terminais urbanos da cidade é da Transurb. Destacou ainda que casos de violência como esse não são comuns nos terminais de transporte coletivo do município.