Idoso é preso com 83 cédulas de identidade falsas Agentes da Polícia Civil prenderam em flagrante na tarde de segunda-feira, 9, o autônomo José Francisco Bueno, de 72 anos, portando 83 cédulas de identidade em branco no largo Santa Cecília, no centro de São Paulo. Conforme informações da polícia, um possível cliente estava no local, mas fugiu quando notou a aproximação dos agentes policiais. Bueno irá responder pelo crime de falsidade ideológica.