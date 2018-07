Idoso é preso com quase meia tonelada de palmito nativo Policiais militares do 1º Batalhão Ambiental apreenderam, à 1 hora desta sexta-feira, 19, quase 500 quilos de palmito nativo na residência nº 76 da Estrada João Victor Vieira, conhecida como Estrada Velha, no bairro das Flores, em Juquitiba, região metropolitana de São Paulo.