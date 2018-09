Idoso é preso suspeito de vender explosivos e munições

Foram apreendidos aproximadamente 500 cartuchos carregados para espingardas de diversos calibres, cerca de mil estojos de cartuchos descarregados de vários calibres, 730 tubos de pólvora (cada um com cem gramas, totalizando 73 kg), 400 sacos de pólvora branca (cada um com cem gramas, totalizando 40 kg), 300 caixas de espoletas para espingardas de calibre diversos, 15 cabos de estopim de detonação, 50 kg de pó de alumínio, cerca de 100 kg de enxofre e 85 kg de salitre.

O material estava no Armazém de Construção Comercial Ana Raimunda de Moura, localizada no Centro Comercial de João Alfredo. No local, foi preso e autuado em flagrante o comerciante Pedro Gomes de Moura, de 80 anos, que foi encaminhado à Cadeia Pública de João Alfredo.