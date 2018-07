Idoso é resgatado após nove dias perdido na mata

Santos foi encontrado deitado ao pé de uma árvore, no meio de uma clareira, bastante desidratado e desnutrido. Levado ao pronto-socorro da Santa Casa local, o idoso passou por exames, foi medicado e permanecia internado no final da tarde, mas não corria risco de morrer. De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Cabreúva, Tiago Magri, o aposentado perdeu-se numa mata fechada, uma extensão da floresta que recobre a Serra do Japi, na mesma região.

As buscas se intensificaram depois que um pedaço da roupa usada pelo idoso foi encontrado num galho. Os bombeiros e a Polícia Militar também participaram da procura. O coordenador da Defesa Civil considerou a sobrevivência de um homem com a idade de Santos "um milagre", já que ele percorreu um trecho acidentado e que abriga serpentes e animais selvagens.

Segundo os familiares de Santos, ele vinha apresentado sinais de esquecimento em razão da idade, mas fazia questão de continuar trabalhando na lavoura. Ainda confuso e debilitado, o idoso não soube explicar do que se alimentou para sobreviver durante os nove dias em que vagou pela mata.