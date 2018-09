Idoso erra caminho e passa 5 dias perdido em deserto

O americano pegou o caminho errado e entrou no deserto do Arizona

Um homem americano passou cinco noites no deserto do Arizona, no sudoeste do país, sem água nem comida. Hank Morello, de 84 anos, foi resgatado por pessoas que faziam trilha na região.

Em entrevista coletiva na última terça-feira, Morello contou que se perdeu no caminho de volta depois de jantar em um restaurante em Cave Creek, no dia 7 de fevereiro, nos arredores da cidade em que mora, Phoenix.

Quando percebeu que estava em pleno deserto, tentou fazer a volta, mas seu carro, um Lexus, ficou preso.

"Eu estava um pouco em pânico. Não sabia se alguém iria me encontrar", disse.

Água

Morello disse ainda que sobreviveu comendo pouco a pouco a sobra do almoço que levou do restaurante. "O problema é que o macarrão do restaurante me deixava com sede", disse.

Em determinado momento, ele decidiu tomar a água do para-brisa do carro.

"Quebrei a tampa do reservatório com uma pedra e suguei um pouco da água de lá."

"Dizem que tive sorte de estar vivo depois disso."

Cinco dias depois, um grupo de pessoas que fazia uma trilha no deserto o encontrou.

Morello, que é irmão de um padre católico, diz que foi resgatado graças às suas orações para Santo Antônio, o padroeiro das coisas perdidas.

"O homem que me resgatou parecia um anjo. Eu dei um beijo nele", disse.

Ele afirma ainda que pretende voltar ao seu restaurante favorito, em Cave Creek, mas que, dessa vez, vai com um motorista.