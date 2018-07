Idoso já está há mais de 24 horas preso em cisterna em Minas

Um homem de 63 anos completou está preso no fundo de uma cisterna no bairro Ouro Verde, em Igarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte, há mais de 24 horas. O operário José Francisco da Silva, segundo os bombeiros, reparava um serviço feito na cisterna, de 23 metros de profundidade e 1 de diâmetro, quando uma pedra se deslocou e caiu por volta das 7h30 da segunda-feira, 26. Manilhas, ferragens e pedras caíram sobre José, que ficou com as pernas presas. De acordo com os bombeiros, o resgate é complicado por conta do risco de um novo deslizamento de pedras no reservatório. Trinta e cinco homens do Corpo de Bombeiros participam do resgate.