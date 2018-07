Idoso morre após cair em elevador em Mogi-SP O aposentado Mohamed Hamze Abdul Baki, de 81 anos, morreu ontem após cair no fosso de um elevador do prédio onde morava, na região central de Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo. Segundo informações da polícia militar, o idoso saiu por volta do meio-dia para fazer compras e não foi mais visto. A família estranhou a demora e quatro horas depois solicitou as fitas do circuito interno do prédio e verificaram que o homem entrou no elevador, mas não havia registro da sua saída. O elevador estaria em manutenção, mas nenhum aviso foi colocado no local. O corpo de Baki foi encontrado por volta das 20 horas. A polícia investiga se houve negligência por parte da empresa ThyssenKrupp Elevadores, que faz a manutenção. A empresa divulgou nota a respeito do acidente em que negou que o elevador estaria em manutenção e disse que o técnico da empresa foi chamado para atender a uma ocorrência normal, e não uma solicitação de emergência. Segundo a nota, o técnico atendeu ao chamado, restabelecendo o funcionamento do elevador e posteriormente a empresa foi informada de que havia uma pessoa morta no fosso do elevador. De acordo com a assessoria, a empresa aguarda o resultado da perícia técnica para se pronunciar sobre o ocorrido.