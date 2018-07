Idoso morre atropelado após comemorar aniversário

O idoso, segundo a polícia, voltava da própria festa de aniversário, organizada pela família, em um imóvel na área urbana da cidade. Eram 21h15 quando um veículo deixou o aposentado no acostamento na estrada. Com dificuldade de locomoção em razão da idade avançada, Conti iniciou a travessia da rodovia e foi atingido pelo Fiesta.

O motorista do veículo ainda prestou socorro à vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, não há passarela perto do local do acidente. A rodovia ficou parcialmente bloqueada até as 22h15.